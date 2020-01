Une première pour le Standard cette saison ?

Prendre six points lors de deux déplacements en suivant ? Ce n'est pas encore arrivé une seule fois au Standard cette saison. Après une victoire compliquée à Malines, et une tout autant arrachée in extremis contre Ostende, les Liégeois peuvent enchaîner un 9/9 depuis la reprise.

Un bilan à l’extérieur médiocre

Cela dit, les prévisions qui sembleraient logiques ont tendance à ne plus le devenir quand il s’agit du Standard. Pourtant, la saison des Rouches avait bien démarré par une victoire à l’extérieur. Mais, depuis ce match au Cercle, leur bilan en déplacement est médiocre : 10/30.

Paradoxalement, les Liégeois ont rencontré plus de difficultés contre les équipes de la deuxième partie du classement. Ils ont pris deux bons points à l’Antwerp et à Bruges et trois points à Malines. En revanche, ils sont revenus bredouille de Saint-Trond, d’Anderlecht et de Waasland-Beveren.

Vers une première cette saison ?

Contre Courtrai ce vendredi soir, les Rouches ont l’occasion d’enchaîner deux victoires consécutives en déplacement, ce qui serait une première cette saison. La tâche s’annonce tout de même compliquée.

L’adversaire : une équipe offensive et sans pression

Premier élément : les Courtraisiens sortent d’une belle prestation contre le Club de Bruges. Démontrant une grosse envie et de jolis passages, ils sont parvenus à remonter de deux goals le leader du championnat. A l’image de Mboyo, Kage et du nouveau venu Moffi, Courtrai joue de manière libérée, n’ayant plus réellement d’ambitions au classement général.

L’objectif de la fin de saison est clairement devenu la Coupe de Belgique. Les Flandriens joueront donc leur « match de l’année » quelques jours après avoir rencontré le Standard. Le match retour a, en effet, lieu le jeudi 6 février. Et tous les espoirs sont encore permis puisqu’ils sont revenus avec un bon résultat (1-1) du Bosuil. Reste à savoir si Vanderhaeghe mettra au repos quelques-uns de ses cadres contre le Standard, étant donné que tout de même cinq jours séparent les deux rencontres.

Les Liégeois devraient également bénéficier de plus d’espace par rapport au jeu très fermé des Ostendais. On l’a vue contre le Club de Bruges, les Courtraisiens n’hésitent pas à proposer un football porté vers l’avant.

Un match aller « Standardesque »

Lors du match aller, les Rouches s’étaient imposés 2-1 contre Courtrai, malgré l’exclusion étrange de Maxime Lestienne. En effet, l’ailier s’était vu sanctionner pour une simulation, puis une faute de main sur un but justement annulé. Les Liégeois avaient dû jouer la majorité du match à 10 contre 11, et mené au score à la suite du goal d’Ocansey.

Mais, de nouveau, le MPH time a parlé. Laifis remettait les compteurs à égalité grâce à une tête sur corner. A la 89ème, Carcela lançait bien Amallah. Le duo belgo-marocain libérait le Standard. Ce vendredi, une victoire mieux gérée ferait certainement plaisir à leurs supporters, d’autant plus qu’elle pourrait donc être une première cette saison.