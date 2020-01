Alors qu'il vient d'arriver, l'Antwerp prête Louis Verstraete

L'Antwerp est devenu propriétaire de Louis Verstraete ce vendredi matin. Les Anversois avaient annoncé qu'ils comptaient prêter leur nouveau joueur dans la foulée pour qu'il accumule du temps de jeu.

On connaît maintenant la destination. Alors qu'il sera propriété du Great Old pendant trois ans et demi, Louis Verstraete terminera la saison avec le KV Ostende, annonce Het Nieuwsblad.

Formé à La Gantoise, les Buffalos l'avaient déjà envoyé en prêt à Waasland-Beveren en 2018. Les Anversois vont en faire de même, en prêtant leur jeune joueur prometteur à un club qui n'a rien d'un rival cette saison. Il accumulera à nouveau de l'expérience et tentera de sauver les Côtiers de la relégation.