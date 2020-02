Manchester United bute sur Wolverhampton et ne gagne toujours pas, Bruno Fernandes titulaire

Les Wolves se déplaçaient à Old Trafford pour le compte de la 25e journée, match pour lequel Nuno Espírito Santo décidait de laisser Leander Dendoncker sur le banc, tandis que la nouvelle recrue des Red Devils Bruno Fernandes était titulaire en l'absence de Matic suspendu.

Après un round d'observation, la première période s'est avérée très intense. Malgré le nul vierge à la pause, les Wolves se sont créés les meilleurs occasions.

Au retour des vestiaires, les Wolves maintenaient la pression mais manquaient de précision dans les derniers mètres. Jiménez alertait De Gea attentif (69e) avant que Rui Patricio ne sauve une frappe détournée de Greenwood sur sa ligne (78e).

Rui Patricio était encore sollicité (87e) sur une frappe de Maguire à bout portant. Leander Dendoncker remplaçait le remuant Jimenez dans les arrêts de jeu, où plus rien ne bougeait malgré une toute dernière occasion de Dalot.

Dalot went close late on but #MUNWOL ends goalless.#MUFC