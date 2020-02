Michael Verschueren reconnaît une erreur : "Nasri ? Si on avait su ..."

Samir Nasri n'est toujours pas fit à Anderlecht et n'aura pas encore vraiment brillé sur les terrains. Une situation que le club ne s'imaginait pas ...

Les blessures s'accumulent à Anderlecht et Frank Vercauteren ne cache plus son inquiétude à ce sujet (lire ici). Michael Verschueren s'est exprimé à ce sujet sur le plateau de Proximus et le confesse également : "La blessure au mollet de Nacer Chadli nous inquiète. Si on avait su, on aurait peut-être agi différemment (comprendre : épargner le joueur plutôt que le faire jouer, nda). On espère qu'il sera de retour d'ici deux semaines. Concernant Kemar Roofe, il n'avait pas d'historique de blessures avant son arrivée, c'est de la malchance".

Mais un cas reste intriguant : celui de Samir Nasri, qui enchaîne les rechutes depuis son arrivée. Le Français manque clairement de rythme et de forme physique et n'a pas encore réellement pu aider le RSC Anderlecht. "L'aurions-nous fait venir si nous avions su comment les choses allaient se passer ? En sachant ce qu'on sait maintenant, non", reconnaît Verschueren. Mais le "mal" est fait et il reste à espérer que les qualités de Nasri seront à disposition du RSCA en fin de saison.