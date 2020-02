Vercauteren inquiet : "On prend des risques avec certains joueurs et ça peut avoir des conséquences"

Frank Vercauteren était assez content du match face à l'Excel Mouscron ce dimanche, mais restait inquiet de la forme de certains joueurs. "Je me demande chaque semaine avec qui je vais bien pouvoir travailler".

Ce jeudi, Frank Vercauteren ne cachait pas sa lassitude concernant le nombre d'absents à l'entraînement du RSCA. Ce dimanche, Elias Cobbaut est resté aux vestiaires à la pause, blessé. "On passe de 11 blessés à 12", soufflait le T1 anderlechtois après la rencontre.

"J'espère que ça ira mieux la semaine prochaine. J'espère aussi que les nouveaux pourront rapidement s'intégrer", ajoute Vercauteren. "Parce que depuis plusieurs semaines, nous sommes obligés de forcer avec certains joueurs. Il faut prendre en compte que certains jeunes ne sont pas prêts pour une telle intensité et que ça peut avoir des conséquences".

Des blessures inquiétantes

Et pas seulement pour les jeunes : Nacer Chadli est toujours touché à la cuisse. "C'est une blessure qui revient régulièrement. On doit lui donner du repos, mais jusqu'ici, ce n'était pas possible. J'espère que ce sera possible avec l'arrivée des nouveaux joueurs", pointe Vercauteren.

"Roofe ? Il n'est pas encore prêt. On verra bien pour vendredi, mais je peux difficilement donner une date de retour". Et si Marko Pjaca était sur le banc ce dimanche, il n'a pas encore joué. Kemar Lawrence et Dejan Joveljic, eux, n'étaient pas qualifiés. "Ils le seront rapidement. Et ces nouveaux ne manquent que d'une chose, du rythme. On verra combien de temps ils peuvent jouer vendredi prochain : un quart d'heure, vingt minutes ?".