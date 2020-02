Jusqu'où ira l'Antwerp ? "Ils seront certainement champions d'ici deux voire trois ans"

Champion de Proximus League à l'issue de la saison 2016-2017, l'Antwerp retrouvait enfin l'élite du football belge. Depuis son retour en D1A, le Great Old ne cesse d'impressionner tous les observateurs.

Durant la saison 2017-2018, celle de son retour en première division belge, l'Antwerp a terminé à la huitième place du classement, à trois unités seulement du Standard, alors sixième à l'issue de la phase classique. L'année d'après, le matricule 1 a terminé à la quatrième place et a même ensuite pris la mesure de Charleroi, vainqueur des playoffs 2.

Durant cet exercice, les troupes de Bölöni occupent actuellement la troisième place du classement après vingt-quatre journées de championnat. D'ailleurs, le club anversois est la seule formation belge à avoir battu le Club de Bruges jusqu'à maintenant cette saison. "C'est vrai que c'est assez impressionnant la marge de progression de l'Antwerp. Durant sa première année, le club manque de peu les playoffs 1 mais embêtent les formations du top. L'année suivante, le top 4 et celle-ci, je vois bien le top 3", nous confie Alex Czerniatynski. "Le matricule 1 réalise une très belle saison et fait partie des clubs qui peuvent embêter le Club dans la course au titre. Quand on voit le noyau, c'est du lourd. Lors de la défaite à Bruges dimanche, il y avait Defour, Refaelov et Mirallas sur le banc. Cela veut tout dire", souligne l'ancien attaquant.

Paul Gheysens, le propriétaire et président du club a de grosses ambitions. "Il y a une grosse pression aussi. Le président veut que son club soit champion d'ici deux voire trois ans, et qu'ils disputent la Ligue des champions. Et ils sont bien partis pour le faire. Les moyens financiers, la présence et les compétences de Luciano D'Onofrio ainsi que le formidable public, l'un des meilleurs du pays : tout est réuni pour réussir", a conclu Alex Czerniatynski.