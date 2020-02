Conte insiste: "Je ne peux dire que du bien de lui"

À nouveau double buteur, dimanche, Romelu Lukaku continue d'impressionner à Milan.

Romelu Lukaku n'en finit plus de confirmer avec l'Inter. Dimanche soir, il a inscrit ses 19e et 20e buts de la saison, en 29 rencontres disputées. "Il a vraiment des qualités importantes et même si ce n'était pas son meilleur match", analyse Antonio Conte.

Car, une fois de plus, c'est le Diable Rouge qui a sorti l'Inter des difficultés, dans un match compliqué contre l'Udinese. "Romelu est un joueur décisif pour nous. Il s'est parfaitement intégré et je ne peux dire que du bien de lui. Je suis vraiment heureux d'avoir insisté pour le faire venir", conclut un Antonio Conte toujours aussi séduit par son attaquant.