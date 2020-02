Jelle Vossen jouera-t-il contre le Club de Bruges ? "Je ne m'en préoccupe pas"

Les Brugeois ont une semaine chargée. Heureusement pour eux, ils ont repris confiance contre l'Antwerp ce dimanche.

Le Club de Bruges affronte Zulte Waregem en demi-finale de Coupe de Belgique ce mercredi soir. Un deuxième déplacement compliqué les attend quatre jours plus tard : ils se rendront à Sclessin dimanche après-midi.

En conférence de presse d'avant match, retranscrite sur le site officiel du Club de Bruges, Philippe Clement est revenu sur le dossier Jelle Vossen : "S'il va disputer la rencontre ou pas, je ne m'en préoccupe pas. Je n'ai pas participé aux négociations concernant son nouveau contrat. Tout ce que je peux dire, c'est que Jelle Vossen n'a pas pu beaucoup jouer cette saison, car il y avait énormément de concurrence".

Et Clement de citer Tau, Schrijvers et De Ketelaere, parmi ceux-ci prétendant à une place de remplacant derrière des joueurs offensifs tels que Okereke, Dennis, Diata et à présent le nouveau venu tchèque. Pour rappel, Zulte Waregem doit payer un montant supplémentaire si le Essevee veut faire jouer Jelle Vossen ce mercredi soir.