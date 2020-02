Après Thoelen, un autre coup dur pour le Kavé: un attaquant en moins jusqu'à la fin de la saison

À sept rencontres de la fin de la phase classique, le Kavé accuse un autre mauvais coup.

Toujours à la lutte pour les playoffs 1, Malines avait déjà annoncé la blessure et l'absence longue durée de Yannick Thoelen, deuxième coup dur en à peine plus de 24 heures: Gustav Engvall ne devrait plus jouer cette saison.

Blessé au genou, le défenseur suédois va passer sur le billard et le verdict est implacable: quatre mois d'absence pour Engvall, qui avait déjà manqué plusieurs mois de compétition en début de saison. Privé de son gardien titulaire et désormais d'un attaquant, Wouter Vrancken va devoir composer pour amener son équipe en playoffs 1.