Voici les pays où le mercato n'a pas encore fermé ses portes

Vendredi dernier se terminait le mercato hivernal dans la plupart des championnats important du Vieux Continent. C'est Anderlecht en Belgique qui a été fort actif durant les vingt-quatre dernières heures avec les arrivées de Pjaca, Joveljic et Lawrence et le départ de Saelemaekers à l'AC Milan.

La Jupiler Pro League, les cinq championnats majeurs (Serie A, Bundesliga, Liga, Premier League et Ligue 1) ainsi que d'autres championnats ont fermé leur porte le 31 janvier dernier à minuit. Mais il reste encore d'autres pays où le mercato est encore ouvert.

En février, certains championnats européens peuvent encore recruter comme Israël et l’Autriche (6 février), la Serbie (7 février), la Hongrie (14 février), la Suisse (17 février), la Roumanie (17 février), la Russie (21 février), la République Tchèque (22 février), l’Arménie, l’Ukraine (28 février) et la Bulgarie (29 février). Les pays baltes, à savoir l'Estonie (5 mars), la Lettonie (6 mars) et Lituanie (7 mars) voient leur mercato hivernal prendre fin début mars.

Scandinavie et reste du monde

La Norvège et la Suède ont jusqu’au 31 mars pour se renforcer tandis que la Finlande a jusqu'au 8 avril pour le faire.

En Amérique du Sud, le marché des transferts est également ouvert. L'Argentine (19 février), Venezuela et Colombie (21 février), Pérou (28 février), Équateur (25 mars), Paraguay (27 mars), Chili (29 mars) et Brésil (2 avril). La Major League Soccer est elle ouverte jusqu’au 5 mai. Rappellez-vous le transfert de Pozuelo au FC Toronto en provenance de Genk le 18 mars 2019...

La Chinese Super League a jusqu’au 28 février pour transférer, à moins qu’une rallonge soit consentie par rapport au coronavirus qui frappe le pays.