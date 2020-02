Wayne Rooney va retrouver Manchester United deux ans et demi après son départ

Le huitième de finale de Wayne Rooney avec Derby County risque d'être assez spécial. En effet, le club de Championship est sorti victorieux de sa rencontre mardi soir face à Northampton (4-2) et connaît déjà son adversaire pour le tour suivant... Manchester United !

Derby County accueillera les Red Devils en huitièmes et il s'agira de la première réunion entre le club et son ancien capitaine depuis 2017.

La dernière fois que Rooney a rencontré Manchester United (1er janvier 2018), il portait la vareuse d'Everton et avait perdu la rencontre 2-0.

🚨 Confirmation of our #EmiratesFACup fifth-round opponents...



Further details will be announced in due course.#MUFC pic.twitter.com/cc5z5r3nl6