Direction le Stade Roi Baudouin pour l'Antwerp, qui s'offre un choc en finale de Coupe de Belgique!

La route fut parsemée d'embuches, mais l'Antwerp est arrivé à ses fins. Poussés dans leurs derniers retranchements en fin de rencontre, les Anversois filent en finale de la Coupe de Belgique.

Et le Great Old, sans Dieumerci Mbokani suspendu, mais avec Zinho Gano au coup d’envoi, avait d’ailleurs pris le meilleur départ dans cette rencontre. Ironie du sort, après le scénario du match aller, c’est un penalty qui a permis aux protégés de Laszlo Bölöni de prendre les devants.

Pas question, cette fois, pour Didier Lamkel Zé de s’inviter dans les débats: le Camerounais a laissé à Lior Refaelov le soin de transformer l’essai et d’offrir un premier avantage à l’Antwerp au repos.

Les montants pour l'Antwerp

Dans un match où les occasions étaient rares jusque-là, Zinho Gano a eu la balle de match au bout du pied en tout début de seconde période, mais sa frappe puissante a été repoussée par la barre de Jakubech. Et moins de dix minutes plus tard c’est Lior Refaelov qui touchait à son tour le poteau.

Courtrai a poussé... en vain

Les Anversois ont joué avec leur bonheur dans le rectangle adverse et ça aurait pu leur coûter cher en toute fin de rencontres. Mboyo, Moffi, Azzouni et surtout Derijck, qui a butté sur Bolat, ont amené le danger dans la surface anversoise, sans conclure. Fin de la partie pour le KVK, qui ne disputera sa deuxième finale de Coupe de Belgique, sept ans après la première, perdue contre Lokeren.

L’Antwerp, en revanche, confirme son retour au plus haut niveau du football belge, et pourrait remporter sa troisième Coupe de Belgique, 28 ans plus tard. Mais pour ça, il faudra dompter le Club de Bruges au Stade Roi Baudouin, le 22 mars prochain.