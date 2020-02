L'avenir de Moses Simon bientôt scellé?

L'ancien Buffalo est prêté jusqu'à la fin de la saison au FC Nantes.

Parti de la Gantoise il y a un an et demi, Moses Simon avait signé en Espagne, à Levante, où il a passé l'intégralité de la saison dernière. Souvent cantonné à un rôle de joker la saison dernière en Espagne, il avait rejoint Nantes cet été pour gratter du temps de jeu et de la confiance.

Mission accomplie: à mi-saison, il a déjà doublé son temps de jeu par rapport au dernier exercice et il a inscrit huit buts et distillé huit assists avec les Canaris. Et ça lui donne, forcément, envie de prolonger ll'aventure en Ligue 1.

Il a confirmé après avoir inscrit l'unique but nantais contre le PSG mardi soir (défaite 2-1). "Je me sens bien ici et je veux rester, mais c'est la direction qui décidera", confie-t-il. Selon les informations de Ouest France, la direction nantaise pourrait d'ailleurs rapidement aller dans le sens du Nigérian et lever l'option d'achat, qui s'élève à cinq millions d'euros.