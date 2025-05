L'Union Saint-Gilloise peut battre le record du Standard... ou vivre le même cauchemar

Le record de points en Playoffs tombera le week-end prochain si l'Union Saint-Gilloise bat La Gantoise. Un match nul, et les Unionistes égaleront celui du Standard... tout en vivant, probablement, la même désillusion.

Ce sont les Playoffs de tous les records. Ce week-end, La Gantoise a battu celui du nombre de buts encaissés en une phase finale, et ce alors qu'il reste un match. Les Buffalos se rendront à l'Union Saint-Gilloise et la logique veut que là aussi, ils aggravent encore leur cas et leur bilan.

L'USG, de son côté, est sur son petit nuage : dans cette phase finale, elle compte jusqu'à présent un bilan phénoménal de 25 points pris sur 27. Disparus, les points bêtement perdus des saisons passées qui coûtaient si cher au décompte final.

Du côté de Bruges, on ne peut qu'applaudir. Maxim De Cuyper le disait déjà après la finale de la Coupe gagnée par le Club : "On fait le job de notre côté, mais si l'Union continue à tout gagner, ce sera difficile de toute façon". Ce dimanche, Nicky Hayen tirait son chapeau au rival : "À un moment donné, vous ne pouvez que les féliciter. Nous faisons de meilleurs Playoffs que la saison passée, dans 9 cas sur 10, nous serions champions", pointe le coach brugeois.

L'Union peut dépasser le Standard

La saison passée, le FC Bruges avait en effet pris 24 points sur 30 pour s'offrir une remontée spectaculaire au classement. Un bilan qui, presque systématiquement, est suffisant pour être champion. Cette saison, ils ont 22 points ; une victoire la semaine prochaine, et ils font mieux qu'il y a un an.

Ils ne battront cependant pas le record absolu : celui du Standard de Liège, lors des PO1 de 2010-2011. Les Rouches avaient alors réussi une campagne délirante : 26 points pris sur 30. L'Union peut battre ce record en dominant La Gantoise le week-end prochain et en signant un 28/30. Bonne chance pour faire mieux.

Cependant, le Standard était aussi une anomalie statistique : avec ce 26/30, les Liégeois n'avaient... pas été sacrés champions de Belgique. Ils avaient été dépassés sur le fil par le Racing Genk lors de la dernière journée. Un match nul dimanche, et l'USG aurait aussi pris 26 points sur 30... et risquerait fort de vivre le même cauchemar. Personne n'ose y penser au Parc Duden.