Quoi qu'il arrive, Ivan Leko gardera le Standard en mémoire : "Je suis un meilleur coach qu'à mon arrivée"

Ivan Leko estime avoir beaucoup progressé en tant qu'entraîneur depuis son arrivée au Standard en janvier 2024. Le coach croate a dû adapter son style de jeu et revoir ses principes, en composant avec les moyens du bord.

Ivan Leko ne cesse de le répéter depuis son arrivée à Sclessin. C'est en perdant des matchs, en prenant des coups, qu'une équipe et des joueurs peuvent progresser. En suivant cette logique, l'entraîneur du Standard et ses joueurs ont fait un bond énorme depuis l'arrivée du Croate en janvier 2024.

Dans les faits, on s'en rapproche, même si les derniers résultats ne le montrent pas forcément. Il y a 18 mois, une bonne partie de l'effectif liégeois évoluait soit avec un SL16 FC à la dérive, soit dans d'autres équipes de jeunes, à quelques exceptions près.

Ivan Leko s'est adapté et estime avoir progressé au Standard

Ivan Leko, lui aussi, estime avoir progressé depuis son arrivée en bord de Meuse. Son style de jeu, souvent décrié par les supporters du Standard, n'est pas du tout le même qu'à Saint-Trond, l'Antwerp ou Bruges. Assez logique avec les moyens à disposition. Il a tout de même permis au Matricule 16 de se sauver sans trop de problème en Jupiler Pro League, ce qui était une véritable question en début de saison. Défendre n'était pas le plan de Leko en arrivant au Standard, mais il a fallu s'adapter.

"Je suis un meilleur coach aujourd'hui qu'il y a 18 mois et je dois remercier tout le monde pour ça. Je sais mettre le bloc, défendre le rectangle. Avant, je ne faisais pas ça. C'était attaque, pressing, attaque", commentait le Croate en conférence de presse après le partage entre les Rouches et Dender, samedi soir.

Si on m'avait dit il y a 18 mois qu'il faudrait défendre, j'aurais répondu qu'il vaudrait peut-être mieux choisir un autre coach"

"Aujourd'hui, je sais faire ça. Si on m'avait dit il y a 18 mois qu'il faudrait défendre, j'aurais répondu qu'il vaudrait peut-être mieux choisir un autre coach. Désormais, je sais le faire et je suis content d'être meilleur qu'il y a 18 mois."

À présent, et encore plus depuis l'arrivée de Marc Wilmots en tant que directeur sportif, l'avenir d'Ivan Leko est un peu remis en question. Le Croate a encore confirmé vouloir rester à Sclessin pour aider le Standard à retrouver son lustre d'antan, mais ce sera au nouveau responsable de la gestion sportive du club de trancher.

"C'est un grand club, c'est top. Quand j'ai signé mon contrat, le plan était d'avoir quelques mois de préparation pour ne pas avoir de problème, puis directement faire une équipe plus forte. Mais tout le monde connait la situation avec 777 Partners, les dramas." Ivan Leko rejoignait les dires de Marc Wilmots et Pierre François, la veille en conférence de presse : constituer une équipe capable de jouer le top 6 doit être un véritable objectif à court terme. Et il y a du travail.