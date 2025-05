Adriano Bertaccini, Loïc Lapoussin, Didier Lamkel Zé : un été mouvementé en vue pour le STVV ?

Au STVV, il devrait y avoir du mouvement cet été. Pas moins de neuf joueurs arriveront en fin de contrat, tandis que plusieurs titulaires attirent l'attention d'autres clubs.

Les joueurs du STVV profitent actuellement de vacances bien méritées, mais en coulisses, la situation s'agite. Selon le Belang van Limburg, neuf joueurs de l'effectif actuel ne disposeront plus de contrat pour la saison prochaine.



Godeau, Dumont, Lamkel Ze, Teuchy, Zahiroleslam et Barnes semblent sur le départ. Le club n'a pas encore fait de déclaration officielle à leur sujet, mais une prolongation de leur aventure au STVV semble hautement improbable.



En parallèle, Brahimi, prêté par Nice, devrait retourner en France, tandis que des options d'achat sont envisagées pour Komori et Ferrari. Ce dernier est celui qui a le plus de chances de rester, mais le STVV devra débourser 2,5 millions d'euros à Villarreal. Un investissement conséquent, même si l'attaquant uruguayen a montré son potentiel.

Si ces neuf départs se confirment, cela constituerait déjà une perte importante pour le club. D'autres départs sont à prévoir, notamment celui de Bertaccini et Fujita, qui sont particulièrement courtisés.



Des joueurs comme Van Helden, Lapoussin, Ito, Belaïd et Yamamoto pourraient également quitter le club. Surtout Lapoussin et Ito, qui semblent prêts pour de nouveaux défis. Dans le pire des cas, le STVV pourrait perdre jusqu'à seize joueurs cet été. Par ailleurs, le jeune Benachour a déjà été transféré au Club de Bruges.