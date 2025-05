Kevin De Bruyne laissé sur le banc pour son dernier match à l'Etihad Stadium ? Pep Guardiola n'écarte pas la possibilité

Kevin De Bruyne fera ses adieux aux supporters de Manchester City à l'Etihad Stadium ce mardi. Une soirée forte en émotions s'annonce pour celui qui enchaîne les apparitions dans ce stade depuis près de 10 ans. Pep Guardiola a pris la parole à propos du Diable Rouge en conférence de presse.

Kevin De Bruyne a disputé l'intégralité de la rencontre des Citizens lors de leur défaite en finale de la FA Cup contre Crystal Palace. Alors, le milieu de terrain sera-t-il reconduit par Pep Guardiola pour ce dernier match à domicile contre Bournemouth ?

Le médian des Sky Blues n'exige pas d'être titulaire, ce qu'il veut, c'est le bien de l'équipe, comme l'explique Pep Guardiola. "Kevin (De Bruyne) veut qu'on gagne pour se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est ce que Kevin veut. Je choisirai la meilleure équipe pour gagner," explique le tacticien espagnol sans préciser si le Diable Rouge débutera le match.

"Ce mardi, il recevra ce qu’il mérite, au meilleur moment, pour tout ce qu’il a réalisé avec nous," pointe-t-il. "C’est le meilleur compliment que l’on pourrait lui rendre pour son incroyable trajectoire et son dévouement. Je l’ai déjà dit plusieurs fois, il fait indiscutablement partie des légendes de ce club."

Une grande reconnaissance envers De Bruyne

"Ce que nous avons accompli ces dernières années n’aurait pas été possible sans Kevin, c’est une certitude," reconnaît-il. Avec Manchester City, le natif de Tronchiennes a remporté une Ligue des Champions, une Supercoupe de l'UEFA, six Premier League, cinq League Cup, deux FA Cup, trois Community Shield et une Coupe intercontinentale de la FIFA.

"Nous avons besoin de quatre points lors de ces deux dernières rencontres. Nous voulons terminer à la troisième place en Premier League," avance-t-il. "Si on ne parvient pas à se qualifier pour la Ligue des Champions, c’est qu’on ne l’aura pas mérité. Et on devra alors jouer l’Europa League. Mais je suis confiant, je pense qu’on va le faire."