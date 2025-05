Dans la tête de Rudi Garcia : voici nos Diables Rouges pour le début des qualifications au Mondial 2026

Ce mardi (15h), Rudi Garcia dévoilera sa sélection pour les matchs des 6 et 9 juin prochains, en Macédoine du Nord et contre le Pays de Galles. Nous réserve-t-il des surprises ?

Gardiens de but

Le suspens est limité à ce poste, dans le sens où deux noms sont assurés d'en être : Thibaut Courtois et Matz Sels, et que le troisième nom a peu d'importance. Ses bons Playoffs peuvent donner un avantage à Mike Penders, mais la continuité nous fait opter pour Senne Lammens. Enfin, Maarten Vandevoordt est le 4e gardien idéal dans la tête de Garcia.

Défenseurs

Commençons directement par le sujet qui fâche : oui, Wout Faes sera présent. Son très bon match à Genk face à l'Ukraine a rappelé que s'il n'était pas le plus talentueux ou le plus élégant, il avait sa place dans le groupe, qu'on le veuille ou non.

Zeno Debast sera également présent et probablement en tant que défenseur malgré son rôle de milieu au Portugal. Koni De Winter et Arthur Theate sont deux autres certitudes, mais par rapport au groupe de mars, Mechele risque de payer sa mauvaise performance. Jorthy Mokio, malgré une fin de saison délicate, complète notre défense.

Latéraux

Le choix est bien plus limité à ce poste, et on risque donc de faire peu original : Timothy Castagne et Thomas Meunier en seront, en tant que cadres décevant rarement en équipe nationale. Maxim De Cuyper postule à une place de titulaire en sélection. Le fait que Mokio puisse jouer au back permet de limiter le choix à trois latéraux "de métier".

Milieux de terrain

Abondance de biens dans l'entrejeu : il y aura des déçus, car avec leurs retours de blessure, Rudi Garcia va pouvoir compter sur Amadou Onana et... Roméo Lavia, qu'on imagine mal ne pas être repris (sauf si son club et la fédération s'accordent pour ne prendre aucun risque avec lui). Kevin De Bruyne en sera, mais certainement pas Tielemans, blessé.

Cela coûtera sa place à Heynen, également victime de Playoffs moyens. Pas à Nicolas Raskin, ni - probablement - à Hans Vanaken vu son excellent match contre l'Ukraine. Si on devait parier sur une surprise, ce serait sans doute Charles Vanhoutte, car on imagine bien Garcia récompenser l'Union pour ses Playoffs de folie.

Attaquants

Il y a du choix sur les flancs, et du talent ; reste à voir si Rudi Garcia intégrera Bakayoko, qui ne faisait pas partie de la sélection en mars. On parie que non et donc sur une continuité totale : Malick Fofana, Dodi Lukebakio, Jérémy Doku, Alexis Saelemaekers et Leandro Trossard.

Enfin, devant, trois noms, vu la blessure de Lucas Stassin : Romelu Lukaku, Loïs Openda et Charles de Ketelaere - Batshuayi tombant hors de la sélection au vu du système de Garcia, qui ne nécessite pas d'avoir trois purs 9 dans le groupe. Cela nous donne donc un groupe de 26, comme en mars, qui ne laisse pas beaucoup de place pour une grosse surprise.