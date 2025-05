Sacré en Bundesliga, Vincent Kompany affiche déjà ses ambitions avec un objectif bien en tête

Champion d'Allemagne avec le Bayern, Vincent Kompany savoure, mais garde les yeux tournés vers la suite. Mi-juin, la Coupe du monde des clubs l'attend aux États-Unis.

À peine le champagne du titre vidé à Munich que Vincent Kompany pense déjà à la suite. Couronné champion de Bundesliga pour sa première saison à la tête du Bayern, l'entraîneur belge a validé son objectif. Mais pas question pour lui de se reposer sur ses lauriers trop longtemps. Un nouveau défi l'attend dès la mi-juin, la Coupe du monde des clubs organisée cette année aux États-Unis.

Lors des festivités du titre, Kompany s’est montré fidèle à lui-même. "Cette Coupe du monde redeviendra vite une priorité, mais les semaines à venir seront consacrées à la famille", a-t-il confié. "Je veux en profiter un peu d’abord." Quelques jours de répit bien mérités, avant de replonger dans l’intensité du très haut niveau.

Cette Coupe du monde des clubs ne sera pas un simple tournoi pour le Bayern. Elle portera aussi une charge émotionnelle forte, elle marquera les adieux de Thomas Müller, légende vivante du club, qui raccrochera les crampons après ce dernier défi. Kompany ne cache pas l’importance de cet objectif : "C’est le seul souhait de Müller : remporter la Coupe du monde des clubs. C’est là-dessus que portera notre concentration."

Kompany sait que la transition entre les festivités et la compétition peut être piégeuse. Il le souligne. "Il est important que les joueurs reviennent en forme après cette période internationale et que nous soyons ensuite performants." Il n’y aura pas de temps pour digérer, la finale est fixée au 13 juillet au MetLife Stadium d’East Rutherford dans le New Jersey.

Kompany a conquis l’Allemagne en quelques mois, il vise maintenant le monde. Mais avant cela, il s’accorde un luxe rare dans le football moderne, quelques instants de respiration entouré des siens.