Jürgen Klopp élu "Coach du mois" pour la 5e fois, un record sur une saison

Compte tenu du résultat, ce n'est pas surprenant et le record n'est que plus beau. Aucun entraîneur en Premier League n'avait remporté ce trophée autant de fois sur une saison. Klopp en compte désormais huit depuis son arrivée dans le championnat.

Le précédent record était détenu par Pep Guardiola avec 4 trophées lors de la saison 2017/2018.

Dans l'histoire de la Premier League, trois entraîneurs sont encore devant lui : Sir Alex Ferguson (27 récompenses), Arsène Wenger (15) et David Moyes (10). Il reste encore quatre mois de compétition.

August ✅

September ✅

November ✅

December ✅

January ✅



Jürgen Klopp becomes the first manager to win the Premier League Manager of the Month award FIVE times in ONE season...



There are still four months left! 🤯 pic.twitter.com/KNUs0k5Zx1