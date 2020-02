Neymar, Mbappe, Cavani : les plus gros salaires de Ligue 1 ont été révélés

Le Paris Saint-Germain occupe une large place dans le top 15 des plus gros salaires du championnat français.

Le journal L'Equipe a, ce vendredi, publié son article annuel sur les plus gros salaires de la Ligue 1. Pas moins de 13 joueurs du club parisien font même partie de ce top 15.

Neymar est le grand numéro 1 avec un salaire mensuel brut de 3 millions d'euros. Le Brésilien est suivi par Kylian Mbappe (1,9 millions) et Thiago Silva (1,5 millions) pour former le podium. Cavani, Maquinhos, Verratti, Di Maria et Navas touchent également plus d'un million par mois.

Deux joueurs du top 15 ne font pas partie du PSG : Wissam Ben Yedder (Monaco, avec 650.000 euros) et Cesc Fabregas (Monaco avec 600.000 euros).

Les Belges en Ligue 1

L'Equipe nous apprend notamment que Jason Denayer touche 270.000 euros par mois du côté de Lyon. Matz Sels, à Strasbourg, est payé 90.000 euros.

Renaud Emond, récemment arrivé à Nantes, touche quant à lui 75.000 euros comme Anthony Limbombe.