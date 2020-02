🎥 Sur les traces de Messi and co? Le splendide but qui qualifie l'Argentine les Jeux!

L'Argentine sera à Tokyo l'été prochain.

Mission accomplie pour les U23 argentins. Avant même la dernière journée du tournoi de qualification olympique, l'Argentine a assuré son ticket pour les Jeux de Tokyo, en domptant la Colombie, grâce à un splendide but d'Augustin Urzi et à un coup de tête victorieux de Nehuen Perez (2-1).

Avec six unités, l'Argentine est assurée de remporter ce tournoi et donc de retrouver les Jeux Olympiques, huit ans après sa dernière participation et douze ans après sa dernière médaille d'or. À l'époque, Agüero et Messi avaient guidé l'Albiceleste vers le titre olympique. Le deuxième billet sud-américain se jouera lors de la dernière journée entre le Brésil (2 points), champion olympique en titre, l'Uruguay et la Colombie (1 point).