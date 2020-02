Francky Dury réaliste: "Charleroi était meilleur"

Trois jours après une élimination douloureuse en Coupe de Belgique, Zulte Waregem a pris un deuxième coup sur la tête, dans le Hainaut, samedi soir.

Le Essevée pourra sans doute regretter les quelques occasions vendangées en première période, mais Francky Dury le sait: Charleroi n'a pas volé son succès. "Ils ont vraiment gagné beaucoup de duels et ils ont plutôt bien combiné."

Et l'exclusion de Damien Marcq à 15 minutes du terme a achevé la bête blessée. "Une fois à dix, ça a défilé", ajoute l'entraîneur du Essevée.

On a manqué de fraîcheur.

Mais les Flandriens ont, aussi, des circonstances atténuantes: ils ont sans doute payé à Charleroi la débauche d'énergie consentie contre Bruges, mercredi en Coupe. "On ne va pas se mentir: Charleroi était meilleur. Mais, oui, on a manqué de fraîcheur. Et j'espère qu'on aura retrouvé de l'énergie la semaine prochaine."

Avec trois points de retard sur Genk (qui a joué un match en moins), le Essevée n'aura clairement pas le droit à l'erreur contre Mouscron dimanche prochain.