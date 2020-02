Officiel:le choc Standard-Bruges également reporté!

Sclessin et les autres stades belges ne vibreront pas ce dimanche.

La tempête Ciara a également eu raison du choc entre le Standard et Bruges. Comme l'ont confirmé Waasland-Beveren et Courtrai, leur duel prévu dimanche soir a été reporté, la Fédération, via son responsable des compétitions annonce désormais que ce sont tous les matchs de dimanche qui sont reportés.

Pas de Pro League et de Proximus League au programme ce dimanche. Genk-Antwerp et Westerlo-Lokeren subissent donc le même sort!