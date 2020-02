Roulers ne lâchera rien : "Nous pouvons encore prendre des points et ferons le maximum jusqu'au bout"

Opposé au Beerschot, Roulers cherchait les trois points à domicile pour poursuivre sa mission sauvetage. Au final, les Flandriens ont enregistré un point face à une équipe du Beerschot dont l'objectif reste la montée.

Les Anversois menaient à la pause, avant qu'Amir Nouri ne sauve les meubles en plantant son deuxième but en autant de rencontres, dans une rencontre indécise jusqu'au bout : "Le match a été intense, nous savions qu'ils étaient difficile à jouer. Nous avons concédé trop de coups de pieds arrêtés, ce qui est la force du Beerschot qui possède de bons tireurs. Et dans le jeu, le match était indécis, il y a eu beaucoup d'opportunités des deux côtés, malheureusement nous n'avons pas réussi à l'emporter", confiait le Français au micro de Proximus Sports.

Roulers est passé par plusieurs phases durant la rencontre : "Je nous ai trouvé crispés en première période, mais plus relâché après la pause, peut-être était-ce dû aux espaces laissés par le Beerschot. Mais au final ce n'étais pas un match facile, et nous prenons un point qui nous permet d'avancer tout de même. On s'accroche et nous nous battrons jusqu'au bout."

Le buteur du soir espère que ses réalisations permettront au club de se sauver : "Oui je marque mais j'espère que mes buts compterons à la fin et permettront de nous sauver. Nous devons encore affronter Lokeren et Lommel, et nous pouvons encore prendre des points. Nous ferons le maximum jusqu'au bout."