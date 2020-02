🎥 La Real Sociedad s'adjuge le derby basque, Isak à nouveau décisif

Bilbao se déplaçait à San Sebastian pour y défier la Real Sociedad dans le derby basque, comptant pour la 23e journée de Liga.

Les deux qualifiés surprise en Copa del Rey s'affrontaient quelques jours après avoir sorti le Real et le Barça pour rejoindre le dernier carré de la Coupe.

Tandis que Januzaj débutait sur le banc, il fallait attendre la deuxième période pour voir Portu (65e) ouvrir le score pour les locaux, bien servi par Isak, héros de Santiago Bernabeu.

Iñaki Williams rétablissait l'égalité (71e) quelques minutes plus tard, avant que le Suédois ISak, l'homme en forme du moment côté Sociedad, n'offre la victoire aux siens (83e) en fin de match.

Monté à l'heure de jeu et impliqué dans le second but avec sa superbe passe, Adnan Januzaj et la Real Sociedad enchainent une seconde victoire de rang à domicile avant d'affronter la surprenante équipe de Mirandes en demi-finale aller de Copa del Rey.