🎥 Cavani retrouve le chemin des filets et le PSG l'emporte contre Lyon

Les Parisiens ont confirmé ce dimanche soir contre l'Olympique Lyonnais. Ils reprennent ainsi douze points d'avance sur Marseille.

A l'image d'un championnat français complètement déséquilibré (le troisième compte 20 points de retard sur le premier), les Parisiens sont venus relativement facilement à bout de l'OL dans leur Parc des Princes. Angel Di Maria, auteur d'une très belle prestation, a ouvert la marque à la 22ème minute de jeu :

Son équipier Kylian Mbappé l'a imité un quart d'heure plus tard. La deuxième période ne commencait guère mieux pour les Lyonnais puisque Marcal inscrivait le 3-0 contre son camp.

L'OL a tout de même donné signe de vie en inscrivant deux buts coup sur coup, et dans la cage parisienne cette fois. Terrier puis Moussa Dembélé faisaient 3-2 un peu avant l'heure de jeu.

Le moment pour Tuchel de faire monter au jeu Edinson Cavani. Et... deux minutes plus tard, l'Uruguayen pliait le match en inscrivant le 4-2. Il n'avait plus marqué le moindre but en championnat depuis le mois d'août.