L'autre héros de la soirée de Charleroi? "Une délivrance!"

Après la pluie, le beau temps? C'est sans doute ce que doit penser, dans un coin de sa tête, Joris Kayembe. Victime de deux graves blessures au genou, le nouveau transfuge carolo a vécu un véritable cauchemar à Nantes.

Mais il a bien l’intention d’oublier les galères pour retrouver la lumière avec les Zèbres. Confirmation dès samedi soir: monté au jeu à 22 minutes du coup de sifflet final, l’ancien Diablotin a offert les troisième et quatrième buts à Kaveh Rezaei et Shamar Nicholson.

Et il affichait, forcément, un large sourire en zone mixte. "Après tout ce que j’ai vécu, c’est vraiment une délivrance", souligne-t-il. "C’est la récompense du travail accompli que je ne jouais pas."

47 minutes, deux assists!

Et Joris Kayembe aurait même pu ponctuer cette demi-heure royale avec un but... "J’aurais pu marquer, oui, mais Massimo m’a dit qu’il ne m’avait pas vu et je lui laisse le bénéfice du doute", sourit-il pour conclure.

Et ça ne change d'ailleurs rien au bonheur de Charleroi et de son nouvel atout offensif qui, en 47 minutes à peine sur les pelouses de Pro League, a déjà deux assists au compteur. De quoi renforcer encore la concurrence dans l’effectif de Karim Belhocine...