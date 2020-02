Salah et Henderson sont papas, neuf mois après la victoire éclatante des Reds contre Barcelone

Le 7 mai 2019, Liverpool avait réalisé une des performances les plus spectaculaires de l'histoire du sport en sortant le Barça en demi-finale de la Ligue des champions, après une défaite 3-0 au Camp Nou lors du match aller.

Pur hasard ou résultat des célébrations de cette qualification miraculeuse ?

Neuf mois exactement se sont passés depuis et les deux joueurs de Liverpool ont eu le grand plaisir d'accueillir un nouveau membre dans leurs familles. Jordan Henderson et Mo Salah sont à nouveau devenus papas : l'Égyptien le 8 février d'une fille, et Henderson le 7 février d'un fils.

Liverpool avait également remporté la Ligue des Champions par la suite.