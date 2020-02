Vers un horaire très spécial pour la finale de la Coupe de Belgique ?

Les autorités bruxelloises n'ont pas dû être très satisfaites quand elles ont vu que l'Antwerp et le Club de Bruges s'étaient qualifiés pour la finale de la Coupe de Belgique.

Par conséquent, deux publics historiques et avec des rivalités fortes viendront à Bruxelles le week-end du 21-22 mars prochain pour suivre leurs favoris. Lors du dernier matchs entre les deux clubs à Bruges, la police avait déjà arrêté plusieurs dizaines de supporters anversois.

La Fédération belge et la Ville de Bruxelles pensent avoir trouvé une solution pour éviter les affrontements entre supporters, annonce Het Nieuwsblad ce mardi. Pas certain que cela plaise à tout le monde ; les autorités ont mis sur la table l'idée de faire débuter la rencontre le dimanche à... midi. Des pratiques sécuritaires déjà mises en place dans les plus grands championnats européens.

Les dirigeants n'ont, cela dit, pas encore trouvé d'accord. Le samedi 21 mars au soir reste également une option possible. En cas de finale le dimanche 22 mars à midi, supporters anversois et brugeois devront se lever tôt pour profiter d'une journée qui pourrait être historique pour leur club. Les autorités responsables, en considérant systématiquement les supporters comme une menace, risquent de se mettre à nouveau une partie de ceux-ci à dos.