Une délégation du Racing Genk en visite à Liverpool, au centre d'entrainement des Reds

Le Racing aurait-il une brique dans le ventre ? Outre la construction d'un stade, qui est encore à l'étude, les Limbourgeois souhaiteraient avant tout bâtir un nouveau complexe d'entraînement.

Une délégation du club est en route pour l'Angleterre avec notamment quelques membres du Conseil d'Administration et de la Direction du club, dans le but de visiter les complexes d'entrainement de Liverpool, Burnley et de Stoke City.

"Dès l'été 2021, une nouvelle tribune d'honneur devrait être inaugurée à l'Académie Jos Vaessen", explique à ce propos Erik Gerits dans les colonnes d'Het Belang van Limburg.

"Elle verra le jour devant le premier terrain, qui sera également doté d'un nouveau gazon de type hybride, comme l'actuel terrain A. Les compétitions féminines du RC Genk se dérouleront également sur ce terrain." Une rénovation du centre d'entrainement et le développement du complexe de son centre de formation.

Toutefois, le club songe également à son stade : "Ces plans de construction sont indépendants des plans d'un éventuel nouveau stade, qui sont à l'étude. Il pourrait être construit sur le site de l'actuel ou ailleurs, mais la rénovation du stade actuel pourrait être une alternative, et nous étudions également cette option."