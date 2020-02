La bataille pour les Play-Offs 1 devient difficile, qui sont les favoris ?

La bataille pour les Play-Offs 1 ? Les cinq prochaines semaines vont être difficiles, c'est déjà clair.

Le Standard semble s'être assuré la qualification pour les Play-Offs avec 42 points. Genk, de son côté, a encore beaucoup de travail à faire avec 38 points. En tout cas, beaucoup de choses peuvent encore changer dans les cinq prochaines semaines.

Trois équipes se trouvent actuellement à 34 points et veulent essayer de réduire l'écart avec Genk dès que possible. Saint-Trond (32 points) semble également avoir trouvé le rythme, de sorte qu'ils pourraient eux aussi jouer un rôle.

Genk (38 points)

Le KRC Genk a enfin le vent en poupe et veut poursuivre sur cette lancée. Avec les matchs à domicile contre le Standard, le Club Bruges et Malines, le programme ne sera pas facile. Ils devront prendre des points à Ostende ou à Courtrai.

Zulte Waregem (34 points)

Ces dernières semaines, le Essevee a vu son rêve de Play-Off 1 devenir de plus en plus difficile en raison de quelques défaites douloureuses. Dans les prochaines semaines, il n'y aura pas d'excuses contre Mouscron (à la maison), Ostende (à l'extérieur) et Courtrai (à la maison). Après cela, Zulte doit encore affronter Anderlecht à l'extérieur et le Standard à la maison pour réaliser le rêve, qui sait.

Malines (34 points)

Les Malinwas ont perdu leur quatre derniers matchs et ont mal commencé l'année 2020. Dans un duel direct avec Anderlecht, ils n'ont plus trop le choix. Ensuite, Waasland-Beveren (à la maison), Saint-Trond (à l'extérieur), Eupen (à la maison) et Genk (à l'extérieur) les attendent.

Anderlecht (34 points)

Les matches les plus difficiles semblent être terminés pour les Mauves. Après le match de Malines, Eupen (à domicile), Waasland-Beveren (à l'extérieur), Zulte Waregem (à domicile) et Saint-Trond (à l'extérieur) attendent toujours. Peut-on s'attendre à voir finalement Anderlecht dans le top 6 ?

Saint-Trond (32 points)

Le STVV va devoir affronter à domicile Malines et Anderlecht ainsi que le Cercle de Bruges. Mais les Trudonnaires devront aussi se déplacer du côté de Gand et du Standard. Un programme corsé.