Manchester City pourrait risquer plus gros qu'une exclusion en Ligue des Champions

Une nouvelle sanction qui pourrait déterminer le futur du club, déjà privé de deux années de compétition européenne.

Manchester City vit une situation compliquée. Le club a, en effet, été informé qu'il était sanctionné par l'UEFA d'une interdiction de participer aux compétitions européennes pendant deux années ainsi que d'une amende de 30 millions d'euros. Malgré tout, les Skyblues ont la possibilité d'aller au TAS pour faire appel de la décision de l'UEFA.

Mais ce n'est pas tout. Selon le journal anglais Independent, la Premier League pourrait sanctionner City qui ne respecterait pas non plus les règles imposées en D1 anglaise en matière de budget et de finance.

Le club de KDB pourrait se voir infliger un retrait de points ou ... une rétrogradation en D4 ! En effet, le club devra fournir une licence en bonne et due forme pour pouvoir continuer à évoluer en Premier League.

Même si cette information est à prendre avec des pincettes, il est difficile de penser que les Citizens n'auront pas une sanction au sein de leur compétition domestique.