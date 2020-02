Frank Vercauteren pointe du doigt la mentalité de ses joueurs

Franky Vercauteren n'a eu que peu d'occasions de sourire depuis son arrivée à la tête d'Anderlecht et n'était pas plus heureux après la défaite à Malines ...

Vercauteren tenait à souligner le positif : "On a commencé ce match comme il le fallait : en contrôlant le jeu, en trouvant l'homme libre ... Mais nous manquons l'ouverture du score. C'est embêtant car Joveljic met ce genre d'occasions toute la semaine à l'entraînement", regrette l'entraîneur anderlechtois. "Et après la carte rouge, tout a changé, naturellement".

Mais la mentalité a fait défaut. "Nous devons nous poser la question : est-ce que tout le monde a tout donné pour être présent dans ce match ? Il faut se regarder dans le miroir", lâche Vercauteren. "Ce que je pense de nos chances de PO1 ? Je ne pense rien. Je vais le dire 150 fois : on doit penser au match qui vient. Si tu n'es pas concentré à 100%, ce genre de choses arrive. Si on mérite les PO1 ? Que voulez-vous que je vous dise ? Les six premiers les mériteront, les autres pas".

La presse épinglée

Vercauteren, comme à son habitude, a également été cinglant envers la presse, estimant qu'elle avait joué un rôle dans ... le carton rouge de Jérémy Doku. "Je l'ai vu venir de loin. C'est la conséquence de tout ce qui a pu être dit durant la semaine. On l'a présenté comme presque meilleur que Hazard. Ce n'est pas surprenant ...".