Lokeren condamné ? Le président rassure, mais l'inquiétude est grande

Le Sporting Lokeren semble s'enfoncer dans la crise extrasportive en plus de la situation sportive dramatique dans laquelle il patauge depuis le début de la saison en D1B.

Le président Louis De Vries a tenu à rapidement calmer le jeu : non, affirme-t-il via Het Laatste Nieuws, Lokeren ne va pas annoncer sa faillite. Le club a bien déposé son dossier pour la licence professionnelle et s'il y a des retards au niveau des investissements financiers en provenance de Chine, cela n'aurait rien d'inquiétant et serait notamment lié au coronavirus qui ralentit tout le marché chinois.

Mais trois sources différentes nous confirment que le terme de "faillite" a été prononcé par De Vries ce lundi lors d'une réunion à Lokeren. Un conseil d'administration se réunira ce jeudi et s'il est normal de la part du président waeslandien de calmer le jeu, l'inquiétude semble grande au Daknam.

Des photos inquiétantes circulent

Et à raison, au vu des photos circulant sur les réseaux sociaux et montrant la confiscation de plusieurs véhicules appartenant au club. La semaine sera longue pour les supporters du Sporting Lokeren, qui ne communiquera donc pas avant vendredi.

De eerst echte tekenen van de teloorgang. De busjes worden opgehaald. #transparantie En ondertussen staat er een cordon politie klaar. Louis De Vries, hoe zit het man? @sporza @tomboudeweel @rvangucht @JensVDVoorden @KSCLokeren pic.twitter.com/Esb5euTNjh — Yves Boussen (@YvesBoussen) February 17, 2020

Le mot qui circule est que le club doit avoir trouvé l'argent nécessaire d'ici à vendredi ou déposer le bilan, ce que De Vries n'a pu empêcher malgré ses moyens personnels, élevés mais pas assez pour répondre aux standards du football professionnel. C'est la raison pour laquelle plusieurs joueurs assez chers ont quitté Lokeren cet hiver - ça, et la situation sportive catastrophique d'un club qui file quoi qu'il en soit vers la D1 Amateurs.

Affaire naturellement à suivre, mais qui commence à sentir mauvais pour un club historique du football belge.