Soupçonné de racisme, un ancien coach du Standard démissionne

Son passage en MLS aura tout de même été un petit plus long que celui réalisé au Standard de Liège entre juillet et octobre 2012.

Ron Jans était l'entraîneur du FC Cincinnati depuis l'été dernier. Six mois plus tard, le Néerlandais a préféré démissionner, de commun accord avec la direction du club. La raison ? Il aurait proféré des commentaires racistes devant plusieurs joueurs de couleur.

Dans un communiqué officiel, le FC Cincinnati a fait savoir que le racisme n'avait évidemment aucune place dans le club, ni en MLS, ni nulle part : "La diversité raciale et culturelle est un élément majeur qui rend le football si spécial, et nous accordons la plus haute priorité au respect de chaque personne impliquée dans notre jeu. Cela inclut absolument toutes les personnes associées à notre club, depuis notre vestiaire et notre bureau jusqu’à nos supporters".

Son faible bilan de 16 sur 36 avec le Standard en 2012 lui avait déjà coûté cher.