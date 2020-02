Le retour de Frank Ribéry plus long que prévu

La Fiorentina va devoir continuer à faire sans sa star française encore pendant un moment.

Giuseppe Iachini, le coach de la Fiorentina, a fait savoir que Franck Ribéry en a encore pour un long moment en dehors des terrains. L'ailier français ne pourra rejouer avant au moins un mois, lui qui est touché à la cheville depuis la fin du mois de novembre.

"Il travaille avec le kinésithérapeute et cela prendra encore un certain temps car il vient d'une blessure délicate. Ribéry est un joueur très important pour nous. Malheureusement, nous ne l'avons pas et nous ne l'aurons pas avant un certain temps, 30 ou 40 jours, je ne sais pas encore. Ce groupe doit aussi aller sur le terrain et bien faire pour lui", a-t-il fait savoir.

Arrivé libre en provenance du Bayern l’été dernier, Ribéry n’est apparu qu’à onze reprises avec la formation toscane (2 buts marqués).