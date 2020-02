Le Celta Vigo est l'équipe en forme de la Liga, Barca et Real se disputent la première place à distance

Les Galicéens se sont imposés ce samedi contre Leganes. Plus tard dans la journée, le Barca et le Real Madrid se disputeront la première place à distance.

Le Celta Vigo semble être l'équipe en forme du moment. En s'imposant par le plus petit des scores contre Leganes (but de Iago Aspas à l'heure de jeu), le Celta se sauve ainsi dans la zone de relégation. Sur leur 7 derniers matchs, ils n'ont connu la défaite qu'à une seule reprise et restent sur un joli 7 sur 9 pour une équipe en lutte pour le maintien.

Le samedi de Liga se poursuit avec les rencontres des deux leaders hégémoniques. Barcelone recevra Eibar dans son Camp Nou à 16h, avec le XI de départ suivant :

Your starting 1️⃣1️⃣ for #BarçaEibar! — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 22, 2020

Les Madrilènes affronteront Leganes en déplacement sur le coup de 21h. Et selon Zinedine Zidane, un certain numéro 7 risque bien d'être titularisé pour reprendre du rythme avant la semaine folle qui attend le Real Madrid : des duels contre Manchester City et le Barca.