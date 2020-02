🎥 Le Sporting met la précision de Vincent Kompany à l'honneur

Entre les critiques et les blessures, Vincent Kompany n'a que trop peu eu l'occasion d'étaler son talent sur les pelouses de Pro League depuis son retour en Belgique. Dimanche soir contre Eupen, le capitaine anderlechtois a enfin pu savourer avec les Mauves, puisqu'il a inscrit le premier but de sa saison.

Mais au-delà de son joli coup de tête en fin de première période, Vincent Kompany a aussi régalé ses coéquipiers avec des longs ballons plein de précision. Et le Sporting d'Anderlecht rend hommage à sa récision dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

When your passing game’s on point 👍 Pinpoint precision from @VincentKompany! 👌 #RSCA #COYM pic.twitter.com/r97862o69P