Des matchs le lundi soir ? "La ligne rouge est franchie"

Pour satisfaire les demandes des diffuseurs TV, les équipes allemandes sont obligées de jouer certains matchs le lundi soir. Une décision qui ne plaît pas aux supporters, qui doivent parfois effectuer des déplacements de plusieurs centaines de kilomètres en semaine.

Match en début d'après-midi pour réduire le risque de confrontations, les lundis soirs et vendredis en début de soirée : les supporters allemands ne sont pas gâtés par leur Fédération et les exigences financières des plus grosses chaînes. Ce lundi soir, c'est l'Eintracht Francfort et l'Union Berlin qui étaient concernés.

Pour les supporters locaux, "la ligne rouge est franchie" comme leurs ultras l'ont communiqué. La tribune située derrière le goal a décidé de boycotter entièrement la rencontre. Seul un tifo avec le lundi barré était autorisé à entrer dans la tribune. Il y a deux ans, les supporters de l'Eintracht avait déjà fait savoir leur mécontentement en lançant des balles de tennis sur la pelouse. La bataille des supporters contre le football business n'est pas nouvelle, mais elle n'est pas non plus prête de se terminer.