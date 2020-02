🎥 Retournée parfaite, raté immanquable : l'incroyable élimination d'Arsenal

Vainqueurs en déplacement, les Gunners pensaient peut-être avoir fait le plus dur. C'était sans compter sur un match retour des plus spéciaux.

L’Europa League sait déjà qu’elle connaîtra une finale tout à fait différente de la saison passée ; le vainqueur est en Ligue des Champions et l’autre finaliste est déjà éliminé. Pourtant, Arsenal l’avait emporté sur le plus petit des scores en Grèce.

Ce jeudi soir, l’Olympiakos est parvenu à arracher les prolongations grâce à un but de Pape Abou Cisse. De nouveau, les Gunners pensaient se sauver, après le superbe but inscrit par Aubameyang à la 113ème minute :

C’était sans compter sur un but de Youssel El Arabi… à la 120ème minute ! Et pourtant, le même Pierre-Emerick Aubameyang a manqué l’occasion en or d’être le véritable héros de la soirée. Tout cela, à la 123ème minute. Quel match :