Mathieu Valbuena aux anges : "Un moment historique pour le club"

Ce jeudi soir à l'Emirates Stadium, le Français ne pouvait cacher sa joie après la qualification de son équipe sur la pelouse d'Arsenal en Europa League.

Finaliste l'année passée, Arsenal a été sorti par l'Olympiakos en seizième de finale de l'Europa League. Mathieu Valbuena ne s'attendait pas forcément à réaliser un tel exploit sur la pelouse de l'Emirates Stadium. "Je n’ai plus de voix, on chante dans le vestiaire. C’est un moment historique pour le club. On a fait un grand match. On a fait douter cette équipe. C’est un symbole. C’est l’état d’esprit de cette équipe, un club formidable. Je suis épaté", a confié le Français au micro de RMC Sport après la rencontre.

Sorti à la fin du temps règlementaire, l'ancien Marseillais ensuite raconté le but vainqueur de son équipe à la 120ème minute de jeu, vécu depuis le banc de touche. "On n’en croyait pas nos yeux. J’ai couru jusqu’aux supporters. Ils étaient nombreux (5200), ils ont fait beaucoup de bruit. C’était vraiment fantastique", a expliqué Mathieu Valbuena.