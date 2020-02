Christian Bracconi : " Les acteurs du football belge doivent se réunir "

Facile vainqueur d'un OHL " bis ", Virton compte 50 points et termine premier de la Proximus League. Les Virtonais ne montent pas en JPL. " On ne voit cela qu'en Belgique. C'est anormal ", remarque l'entraîneur Christian Bracconi. " Les clubs sont à l'étroit en D1B."

Sans savoir si le match Virton-Beerschot doit être, ou non, rejoué - son enjeu est quasiment nul et les deux équipes s’en moquent éperdument depuis la qualification des Anversois pour la finale - , Virton, promu en Proximus League, peut se vanter de terminer premier du classement général avec la bagatelle de 50 points soit quatre et sept de plus respectivement sur OHL et le Beerschot qui en découdront pour monter en JPL. Le champion ne monte pas : ainsi va le football sur notre sol. « Dans l’histoire du club, c’est très bien d’être premier. On ne refuse pas une ligne sur le palmarès… même si la récompense n’est pas au bout du chemin. » La frustration est compréhensible. « Le champion qui ne monte pas ? Je suis désolé mais c’est anormal. On ne voit cela qu’ici », remarque Christian Bracconi. « Il y a des questions à se poser, notamment mettre en place une réforme pour redistribuer les cartes en D1B. » Difficile de donner tort au Corse.

« Le premier monte et les deux vainqueurs de tranche s’affrontent. Il y aurait deux montants. Pourquoi pas », s’interroge celui qui accorde une dizaine de jours de congé à ses joueurs dès mercredi (4 mars 12h). « Il y a des puissances financières telles Louvain, le Beerschot voire l’Union qui sont à la porte de la D1A et qui peuvent prétendre y jouer. Nous sommes à l’étroit en D1B. Il faut ouvrir les portes de l’élite. En Belgique, vous avez une « top » équipe nationale, un top coach qui travaille pour développer le foot belge. Le championnat de D1A prend forme et commence à être de plus en plus intéressant. Mais il faut aussi s’occuper des catégories inférieures, enfin je pense, pour permettre au football belge de briller un petit peu. Qu’on arrête avec ces problématiques de matches, de machins, de trucs. Place à un championnat « clean », clair, transparent où seul le terrain révèle le vainqueur. Tout les acteurs concernés devraient se réunir pour modifier les choses. »