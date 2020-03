Le président de Courtrai fustige l'arbitrage : "Si la VAR était au niveau, nous aurions joué les finale de la Coupe et nous serions en Play-Offs 1"

Courtrai s'est vu hier refuser un but pour hors-jeu sur une phase qui restait disctuable. Cette décision n'a pas manqué de faire réagir Joseph Allijns, le président de Courtrai, sur Twitter. Il n'hésite pas à s'attaquer à la VAR de manière virulente.

Geen twijfel! @kvkofficieel brengt het voetbal dat we zo graag willen: verzorgd, collectief, drang naar voor, meester over de bal. Als de #VAR nu nog dat niveau zou halen dan spelen wij de finale en doen we nog mee voor POI. #vendetta