La Gantoise souligne la prestation du Cercle de Bruges avant d'évoquer Charleroi

La Gantoise a assiégé le but du Cercle de Bruges mais n'a trouvé aucune ouverture. La contribution de Brecht Dejaegere n'a pas non plus permis de renverser la vapeur. Le milieu de terrain a vu son équipe se casser les dents sur la défense des Vert et Noir.

On pourrait appeler cela une surprise. "Eh bien, nous sommes venus pour les trois points. Nous n'avons pas bien commencé la première mi-temps, mais à mi-chemin, nous avons eu des occasions pour revenir et même prendre les commandes de la rencontre, mais non, c'était la Muraille de Chine en face", a confié Brecht Dejaegere à l'issue de la rencontre. Le match contre l'AS Roma a probablement joué un rôle. "Pfff, je ne sais pas. Nous avons déjà prouvé que nous sommes physiquement forts. C'était juste un Cercle très enthousiaste qui a très bien défendu. La dernière passe n'a pas fonctionné de notre côté ce dimanche." L'écart avec le Club Brugge est de 12 points. "C'est beaucoup, bien sûr. Nous voulions que cet écart soit le plus faible possible avant les playoffs 1. Nous devons maintenant obtenir le maximum lors des deux derniers matchs. Difficile contre Charleroi ? Oui, mais nous jouons à la maison !", a conclu Brecht Dejaegere.