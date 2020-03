Dorian Dessoleil a fait sauter le bouchon contre le Standard: "Peut-être pas le plus beau coup-franc"

Le capitaine de Charleroi était très heureux après la victoire contre le Standard, mais aussi déjà focalisé sur la suite.

Dorian Dessoleil était forcément tout sourire à l'issue de la victoire de Charleroi contre le Standard. "Rentré aux vestiaires avec ce but d'avance, ça nous a fait du bien."

D'autant plus que c'est le capitaine qui s'est lui-même chargé de faire la différence sur coup-franc. "Peut-être pas le plus beau coup-franc de l'histoire du football, mais elle est bien placée et je crois que le gardien glisse. Tant mieux pour moi et je suis très content."

Mais Dorian Dessoleil refuse de fanfaronner: "Il faut garder les pieds sur terre et continuer à travailler", insiste-t-il. Avec un solide déplacement à Gand dès la semaine prochaine, les Carolos n'auront en effet pas le temps de savourer.