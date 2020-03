Les frères Inzaghi dominent l'Italie !

Simone et Filippo Inzaghi ont un nouveau point en commun ; ils sont tous les deux en têtes des deux meilleurs championnats d'Italie.

Après avoir terminé sa carrière de joueur à la Lazio, le plus jeune des Inzaghi a gravi les échelons du club romain en tant qu'entraîneur. Après s'être occupé des U17, puis des U19, Simone a repris en main l'équipe première en 2016. La Lazio compte certes un match d'avance sur la Juve - et deux sur l'Inter -, mais les Romains sont bel et bien premiers de la Serie A.

En Serie B, Filippo Inzaghi domine - et de manière hégémonique - le championnat. L'ancien buteur de l'AC Milan, notamment, est entraîneur de Benevento depuis cet été. Et cela fonctionne à merveille ; son club de Campanie compte 19 points d'avance sur le deuxième. Les deux frères devraient logiquement s'affronter la saison prochaine.