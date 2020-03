Pas de nouveau contrat pour Vertonghen? Toby Alderweireld n'est pas inquiet

Capitaine et buteur, mercredi soir, en FA Cup, Jan Vertonghen est, malgré tout, toujours dans une situation incertaine à Tottenham. Mais ça ne tracasse pas son compère de la charnière centrale.

Il y a quelques mois à peine, Toby Alderweireld était dans la même situation. Mais l’arrivée de José Mourinho sur le banc des Spurs a, visiblement, tout changé. Annoncé sur le départ, Toby Alderweireld a finalement prolongé avec le club londonien.

"Un grand professionnel"

Mais ce n’est pas (encore?) le cas de Jan Vertonghen, qui sera libre en fin de saison. Mais peu importe sa situation personnelle, l’autre Diable Rouge de l’effectif de Mourinho sait que les Spurs pourront compter sur lui. "Tout le monde connaît les qualités de Jan, c’est un grand professionnel", insiste Toby Alderweireld dans les colonnes du Nieuwsblad.

"Il sera toujours là quand on fait appel à lui. Et je ne dis pas ça parce qu’il est mon ami. Il va montrer à tout le monde à quel point il est bon, j’en suis sûr à 100%", ajoute Alderweireld. Jan Vertonghen a d’ailleurs déjà donné raison à son coéquipier, mercredi, en FA Cup: malgré l’élimination aux tirs au but des Spurs, le Diable était le meilleur londonien sur la pelouse...