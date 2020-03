Motif d'espoir pour Anderlecht et Genk? "Malines est un match spécial aussi pour ça"

Tous les espoirs de playoffs 1 d'Anderlecht reposent sur une performance d'Eupen à Malines. Même sauvés, les Pandas n'ont pas l'intention de prendre ce match-là par-dessus la jambe.

Assurés mathématiquement de leur maintien depuis samedi dernier, les Pandas n'auront rien à gagner, samedi soir, Derrière les Casernes. Mais... “A la fin de la saison, il y a toujours de la spéculation sur les équipes qui n'ont plus de motivation. Mais notre sauvetage assuré la semaine dernière nous a donné un coup de boost", insiste Siebe Blondelle dans les colonnes du Nieuwsblad.

Le sauvetage contre Mouscron et ce qui s'est dit après? Les Pandas n'ont pas oublié

En déplacement à Malines, les Pandas auront un rôle capital à jouer dans la course au top 6. S'ils sont battus, les espoirs de playoffs 1 d'Anderlecht seront définitivement enterrés. "Nous ne voulons ni aider Anderlecht, ni aider Malines. Nous jouons pour nous-mêmes, mais nous nous donnerons à fond."

Et Siebe Blondelle, qui fait partie des meubles à Eupen, se souvient aussi du sauvetage assuré contre Mouscron il y a deux ans et qui avait précipité la chute de Malines en D1B. Mais qui avait aussi amené son lot de suspicions et d'interrogations. "Nous n'avons pas oublié", confirme le capitaine des Pandas. "Et un match à Malines est aussi spécial pour ça. Nous ne sommes vraiment pas en mode vacances."