Un joueur de l'Excel Mouscron en quarantaine en Italie !

L'Excel Mouscron pourrait ne pas récupérer l'un de ses attaquants de sitôt : Stipe Perica, prêté par l'Udinese, est rentré en Italie pour soigner sa blessure à la cuisse ... et se retrouve en quarantaine.

Stipe Perica et son efficacité devant le but manquent à l'Excel Mouscron, mais le Croate risque fort de ne pas revenir de sitôt au Canonnier : l'attaquant hurlu, prêté par l'Udinese, est rentré soigner sa blessure à la cuisse en Italie ... et se retrouve naturellement en quarantaine, rapporte Sudpresse. Perica a notamment posté via Instagram une photo d'Ilija Nestorovski, coéquipier monténégrin de l'Udinese, revêtu d'un masque et de gants.